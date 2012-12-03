Тот самый торт «Полет». Рецепт возвращения в детство

Я давно уже не покупаю торт «Полет». Жесткое безе с толстенными прослойками маргарина, стоящее на сегодняшних прилавках с надписью на этикетке: «Торт «Полет» даже отдаленно не напоминает по вкусу тот нежный, хрустящий, пахнущий ванилью торт, который продавался в Москве до перестройки. Зато такой торт я частенько пеку сама. Многие рецепты по ГОСТу хороши тем, что они достаточно простые в исполнении. Ведь разрабатывались они для массового производства. Достаточно купить кухонные весы, чтобы точно взвесить ингредиенты, и вы испечете тот самый торт из детства.
Торт «Полет», рецепт:
- 170г белков – столько получится из пяти небольших яиц,
1 желток,
- 520г сахара (320 г для коржей и 200 г для крема),
- 1 пакетик ванильного сахара,
- 130г орехов,
- 200г масла,
- 100мл молока,
- 1ст. ложки коньяка (я использую белый ром),
- ½ ч. ложки какао
Как я пеку торт «Полет», рецепт:
- Рублю и поджариваю до золотистого цвета орехи. Можно взять фундук, миндаль или арахис. Что вам больше нравится. Я делала и с тем, и с другим, и с третьим. И могу сказать точно: вкус торта «Полет» очень зависит от орехов. Мне больше всего нравится с фундуком. С арахисом же получается классический вкус.
- Белки отделяю от желтков. Взбиваю в сухой посуде сухими веничками в крутую пену, которая не опадает, если подцепить ее ложкой.
- Насыпаю в белки 320 г сахара и взбиваю достаточно долго, больше пяти минут. В результате получается очень плотная масса. (Она еще и очень вкусная, похожа на белковый крем, с которым делали раньше пирожные-корзиночки.)
- Добавляю в массу орехи, перемешиваю.
- Торт «Полет» обычно делают в форме круга или квадрата, но у меня нет времени ждать, пока друг за другом испекутся два коржа. Поэтому я делаю прямоугольный торт: пеку два коржа на одном противне. Застилаю противень пекарской бумагой. Это надо сделать обязательно, иначе вы рискуете отколупывать коржи кусками от противня – какой уж тогда торт! Далее выкладываю два прямоугольных коржа, оставляя между ними расстояние около трех сантиметров. Некоторое количество (около трех столовых ложек) белково-ореховой массы кладу между коржами так, чтобы они не касались самих коржей. Из этих лепешечек безе я потом сделаю крошку для обсыпки боков торта.
- Ставлю коржи в духовку и пеку их там около двух – двух с половиной часов при температуре 110 градусов. После выпечки коржи у меня остаются очень нежными, хрупкими, поэтому подцепляю их осторожно. Когда пекла впервые, то один корж сломала. Даже не знала, что безе в «Полете» на самом деле такое нежное.
Пока коржи пекутся, можно приготовить крем. Этот масляный крем на молочном сиропе мы делали в школе на уроках труда. Интересно было повторить опыт столько лет спустя.
Крем для торта «Полет», рецепт
- Сначала варим сироп. В маленькой кастрюльке смешиваем молоко и желток до однородности. Добавляем 200 г сахара.
- Ставим на плиту и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Варим, продолжая мешать, пока сироп не загустеет. Замечу, что мешать приходится достаточно интенсивно, потому что сироп так и норовит выкипеть.
- Затем снимаем кастрюльку с огня, засыпаем ванильный сахар, перемешиваем и остужаем.
- Тем временем масло, которое надо заранее вынуть из холодильника, чтобы оно стало мягким, взбиваем миксером и постепенно начинаем добавлять сироп. Взбиваем, пока не получится пышный крем.
- Вливаем столовую ложку коньяка. Я заменяю коньяк белым ромом.
Сборка торта «Полет»
Классический торт «Полет» делают с белым кремом и темно-коричневыми кремовыми вензелями. Мне некогда возиться с украшениями, поэтому я делаю упрощенный вариант: половину крема смешиваю с какао. Нижний корж покрываю белым кремом, верхний – светло-коричневым. Чтобы верх торта был ровным, я переворачиваю верхний корж менее ровной поверхностью внутрь.
Часть крема я оставляю для того, чтобы покрыть бока торта.
Оставшееся ореховое безе (то что мы ложкой выкладывали между коржами) крошу в мелкую крошку и обваливаю бока торта. Это удобней всего делать с помощью чистой новой губки. Насыпаем на губку крошки и быстро прикладываем к боку торта. Немного крошки оставляем для того, чтобы сделать симпатичную «рамочку» в несколько миллиметров по периметру торта.
Когда торт «Полет» готов, надо подержать его в холодильнике, пока не застынет крем.
Совет:
Если вы хотите сделать торт один в один, как тот, что продавался в советские времена, используйте для крема не натуральную ваниль, а ванилин. Ностальгический вкус вам гарантирован.
Спасибо! Всегда несколько опасалась браться за безе, потому что была наслышана о его капризности, но прочитала Ваш рецепт и воодушевилась.) В результате получился тот самый незабываемый торт родом из детства с ни с чем не сравнимым вкусом и запахом. Спасибо за идею, за ностальгический рецепт и желание им поделиться. )
:) очень рада. сама пришла в восторг, когда сделала этот торт в первый раз
Огромное спасибо за рецепт! Получился очень вкусный торт. Даже не сравнить с магазинным.
Инна, представляю вашу радость. Потому что сама испытывала точно такую же, когда испекла его впервые. :)
Классический торт это с орехами кешью!!!!!!!
Большущее спасибо за рецепт!Первый раз количество ингредиентов в рецепте точка в точку.Ничего лишнего,люблю такие рецепты.Все получилось,хоть и первый раз.
Спасибо за такой замечательный рецепт. Обязательно испеку на Новый год. Только вот меня немного смущает количество желтков для крема. Неужели одного хватит? Спасибо
Ирина, да, желток используется в креме как эмульгент.
А куда в крем 200 гр сахара? НЕ написано
Валерия, не поняла вопроса. 200 грамм сахара смешиваются с желтком и молоком и варится сироп. Для крема.
Ирина, спасибо огромное за чудный тортик!
Подскожите если я его испеку за 2 дня до подачи гостям?
Марина, за два дня — нормально. В холодильнике только пусть стоит. )
А у меня по какой то причине сироп для крема не получился. 4 раза настойчиво переделывала, но он все равно сворачиваются, думала молоко не достаточно свежее, брала другое, но результат тот же. Подскажите пожалуйста, в чем причина?
Не знаю даже… Я же не знаю, как именно вы его делали… И на каком этапе он сворачивается. и как выглядит свернувшимся…
делайте на воде сироп так даже вкуснее…я делаю на воде
Ирина, добрый день! Скажите, не слишком ли сладкий получается торт? По рецепту много сахара
Такой же, как покупной. Безе сладкое, конечно.
Я думаю так: в крем, при желании, можно положить меньше сахара, а вот в безе , наверное, нет. Очень уж консистенция зависит от соотношения ингредиентов.
Торт получился суперский! Спасибо за рецепт. Выпекала 2 коржа в разъемной форме D 28 см. Духовку надо прогреть сначала хорошо и безе дать постоять после того, как взобьете и перемешаете с орехами. У меня по этой причине 2-й корж получился выше. Домашние в восторге.
Для того , чтоб желток в креме не сворачивался сделайте его на водяний бане
А как коржи делать?
По рецепту. Если вам что-то конкретно не понятно, задавайте вопросы, постараюсь объяснить.
У меня тоже вопрос про коржи, в рецепте не описывается как их делать!
C 1 по 5 пункт описано приготовление коржей. Коржи в торте «Полет» — из безе с орехами.
Понятно, надо попробовать, спасибо!
Мой самый любимый торт из детства! Спасибо, что напомнили. Собираюсь печь прямоугольные коржи. Какого размера они должны быть?
Спасибо заранее)
У меня был противень немного поменьше стандартных для духовки. Где-то сантиментров на 15-20 поменше в длину и в ширину тоже.
Сколько см в высоту должен быть корж? Какой диаметр формы? Это непонятно
Алена, я пекла на обычном противне. Застелила пекарской бумагой и выложила два примерно одинаковых прямоугольника. Высота коржей была где-то 3 или 3,5 сантиметра. Форма у торта может быть любой, какой пожелаете. Круглой, квадратной, прямоугольной. Я лично исходила из того, чтобы как можно проще было.
Здравствуйте,, моя мама обожает полет и все что связанно с безе. Но сколько я его не пробовала делать , ничего не получается ,( мокрое внутри и все , и сахар полностью не растворяется ,,, даже при 15-2 минутах , а сахар мелкий((
Попробуйте сахарную пудру вместо сахара. А соответствие сахара и сах.пудры загугите.
Спасибо за рецепт, попробую приготовить)
Я долгое время искала настоящий киевский торт рецепт которого почти нереально было найти в интернете. Всё, что находилось было не тем самым лакомством, вкус которого знаком ещё с детства. И вдруг случайно наткнулась на ваш рецепт и сразу решила попробовать сделать его дома. Если честно, то я даже не надеялась, что получится тот самый торт киевский рецепт с фото который очень удобно готовить дома. Всё понятно расписано, и самое главное – это всё-таки тот самый торт, который я искала долгое время. Спасибо за настоящий подлинный рецепт, теперь буду радовать себя и своих гостей на каждый праздник.
Нина, спасибо. Очень похожие эмоции я испытала, когда первый раз сама его испекла.
Здравствуйте! Сегодня попробовала сделать этот чудный торт, все получилось кроме крема. Уж очень он жидкий . Делала все по рецепту ,соблюдая пропорции. Но увы. Как долго его нужно взбивать до пышности? А лучше подскажите секрет пышного крема:)
Возможно, что-то было с маслом? Маслосодержащие продукты могут давать порой непредсказуемые кулинарные результаты.
Какая радость. Случайно наткнулась на рецепт любимого торта.Много лет прошло когда я его последний раз ела. Буду теперь печь постоянно. Надеюсь не будет осложнений. Какого размера Ваши коржи? Можно ли испечь одним коржом , а потом разрезать пополам? И какого размера Ваша противень? (лучше измерить).От этого зависит правильная толщина коржей. Спасибо.
Я пекла на противне стандартного размера, которые идут в комплекте с плитами. Получилось самое оно.
Скажите пожалуйста пекарскую бумагу промасливаете или нет?
Скажите пожалуйста а пекарскую бумагу надо маслом смазывать?
если бумага качественная, то не надо. Был случай. когда использовала какую-то очень дешевую бумагу, к ней все прилипло. В общем, на бумаге лучше не экономить.
Скажите пожалуйста, какой вес на выходе у торта и какой Диаметр?