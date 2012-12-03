Тот самый торт «Полет». Рецепт возвращения в детство



Я давно уже не покупаю торт «Полет». Жесткое безе с толстенными прослойками маргарина, стоящее на сегодняшних прилавках с надписью на этикетке: «Торт «Полет» даже отдаленно не напоминает по вкусу тот нежный, хрустящий, пахнущий ванилью торт, который продавался в Москве до перестройки. Зато такой торт я частенько пеку сама. Многие рецепты по ГОСТу хороши тем, что они достаточно простые в исполнении. Ведь разрабатывались они для массового производства. Достаточно купить кухонные весы, чтобы точно взвесить ингредиенты, и вы испечете тот самый торт из детства.

Торт «Полет», рецепт:

170г белков – столько получится из пяти небольших яиц,

1 желток,

1 желток, 520г сахара (320 г для коржей и 200 г для крема),

1 пакетик ванильного сахара,

130г орехов,

200г масла,

100мл молока,

1ст. ложки коньяка (я использую белый ром),

½ ч. ложки какао

Как я пеку торт «Полет», рецепт:

Рублю и поджариваю до золотистого цвета орехи. Можно взять фундук, миндаль или арахис. Что вам больше нравится. Я делала и с тем, и с другим, и с третьим. И могу сказать точно: вкус торта «Полет» очень зависит от орехов. Мне больше всего нравится с фундуком. С арахисом же получается классический вкус. Белки отделяю от желтков. Взбиваю в сухой посуде сухими веничками в крутую пену, которая не опадает, если подцепить ее ложкой. Насыпаю в белки 320 г сахара и взбиваю достаточно долго, больше пяти минут. В результате получается очень плотная масса. (Она еще и очень вкусная, похожа на белковый крем, с которым делали раньше пирожные-корзиночки.) Добавляю в массу орехи, перемешиваю. Торт «Полет» обычно делают в форме круга или квадрата, но у меня нет времени ждать, пока друг за другом испекутся два коржа. Поэтому я делаю прямоугольный торт: пеку два коржа на одном противне. Застилаю противень пекарской бумагой. Это надо сделать обязательно, иначе вы рискуете отколупывать коржи кусками от противня – какой уж тогда торт! Далее выкладываю два прямоугольных коржа, оставляя между ними расстояние около трех сантиметров. Некоторое количество (около трех столовых ложек) белково-ореховой массы кладу между коржами так, чтобы они не касались самих коржей. Из этих лепешечек безе я потом сделаю крошку для обсыпки боков торта. Ставлю коржи в духовку и пеку их там около двух – двух с половиной часов при температуре 110 градусов. После выпечки коржи у меня остаются очень нежными, хрупкими, поэтому подцепляю их осторожно. Когда пекла впервые, то один корж сломала. Даже не знала, что безе в «Полете» на самом деле такое нежное.

Пока коржи пекутся, можно приготовить крем. Этот масляный крем на молочном сиропе мы делали в школе на уроках труда. Интересно было повторить опыт столько лет спустя.

Крем для торта «Полет», рецепт

Сначала варим сироп. В маленькой кастрюльке смешиваем молоко и желток до однородности. Добавляем 200 г сахара. Ставим на плиту и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Варим, продолжая мешать, пока сироп не загустеет. Замечу, что мешать приходится достаточно интенсивно, потому что сироп так и норовит выкипеть. Затем снимаем кастрюльку с огня, засыпаем ванильный сахар, перемешиваем и остужаем. Тем временем масло, которое надо заранее вынуть из холодильника, чтобы оно стало мягким, взбиваем миксером и постепенно начинаем добавлять сироп. Взбиваем, пока не получится пышный крем. Вливаем столовую ложку коньяка. Я заменяю коньяк белым ромом.

Сборка торта «Полет»

Классический торт «Полет» делают с белым кремом и темно-коричневыми кремовыми вензелями. Мне некогда возиться с украшениями, поэтому я делаю упрощенный вариант: половину крема смешиваю с какао. Нижний корж покрываю белым кремом, верхний – светло-коричневым. Чтобы верх торта был ровным, я переворачиваю верхний корж менее ровной поверхностью внутрь.

Часть крема я оставляю для того, чтобы покрыть бока торта.

Оставшееся ореховое безе (то что мы ложкой выкладывали между коржами) крошу в мелкую крошку и обваливаю бока торта. Это удобней всего делать с помощью чистой новой губки. Насыпаем на губку крошки и быстро прикладываем к боку торта. Немного крошки оставляем для того, чтобы сделать симпатичную «рамочку» в несколько миллиметров по периметру торта.

Когда торт «Полет» готов, надо подержать его в холодильнике, пока не застынет крем.

Совет:

Если вы хотите сделать торт один в один, как тот, что продавался в советские времена, используйте для крема не натуральную ваниль, а ванилин. Ностальгический вкус вам гарантирован.